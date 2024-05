Avviata la procedura per la concessione stalli per attività commerciali ambulanti per la Festa della Madonna delle Grazie, in programma il 30 giugno, 1, 2 e 3 luglio 2024, tra viale San Lorenzo, via Posillipo, corso Dante e via Torre della Catena. La festività religiosa e civile, come da tradizione, prevede l’installazione di luminarie; la realizzazione di fuochi artistici pirotecnici nel giorno 3 luglio presso Viale Vittime di Nassyria; la determinazione degli stalli da assegnare ai venditori su aree pubbliche, il noleggio di bagni chimici; la predisposizione del piano di sicurezza, di emergenza sanitaria; il presidio antincendio attraverso l’impiego di operatori adeguatamente formati ed il noleggio di estintori.

