Europee: Fratoianni, ‘battere questa destra è fior fiore di programma’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Voglio fare una confessione: io penso che battere questa destra sia un fior fiore di programma politico”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video sui social.

“Battere la destra della ministra Roccella che ogni giorno attacca i diritti delle donne – prosegue il leader di SI – è una grande programma politico. Battere la destra di Salvini, di Sangiuliano, dell’ancora ministra Santanchè è un grande programma politico. Battere la destra dei neonazisti di Afd in Germania e dei fascisti di Vox in Spagna è un programma politico. E noi – conclude Fratoianni – vogliamo portarlo avanti”.