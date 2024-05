Europee: Corrado (Pd), ‘tra profili di ‘Ti candido’ per Ue solidale, verde e giusta’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Mi sento grata e onorata di essere stata scelta da ‘Ti candido’ e la rete di organizzazioni Europee che hanno identificato i 100 profili di candidati progressisti alle Europee in grado di affrontare le sfide populiste”. Lo scrive Annalisa Corrado, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle elezioni europee.

“Secondo le organizzazioni – sottolinea Corrado – queste candidature difenderanno un’idea di Europa fatta di solidarietà, diritti umani, uguaglianza, democrazia e si spenderanno affinché l’Europa sia uno spazio di pace e avanguardia della transizione ecologica. In Italia sono state selezionate 15 persone in corsa per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, ben otto del Partito democratico tra cui Alessandro Zan e Antonio Mumolo che condividono con me l’avventura elettorale nel nord-est e Jasmine Cristallo, amica e compagna di strada da tempo. Esserci anch’io – conclude – rafforza la mia determinazione a proseguire nel solco di un’Europa sociale, verde e giusta”.