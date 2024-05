Difesa: Minardo, ‘riarmarsi non basta, da alimenti a farmaci garantire beni strategici’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “In questa fase di instabilità geopolitica l’ammodernamento dello strumento militare è indispensabile ma bisogna avviare una seria riflessione sui sistemi di approvvigionamento di beni strategici. Oltre a difenderci dobbiamo pensare anche a superare eventuali carenze alimentari, medicinali ed energetiche”. Lo dice il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo, annunciando l’avvio di una indagine conoscitiva della IV Commissione sul tema ‘Sicurezza nazionale e nuove sfide per la Difesa’.

“Il dibattito nel nostro Paese e in Europa – spiega Minardo – non può concentrarsi esclusivamente su come garantire una sufficiente autonomia e disponibilità degli approvvigionamenti specificamente militari ma deve allargarsi alla necessità di rispondere a minacce contro le linee di approvvigionamento e distribuzione funzionanti e in grado di soddisfare almeno i bisogni fondamentali e le esigenze di sicurezza”.

Per il presidente della Commissione Difesa con la nuova indagine conoscitiva si vuole “capire come il nostro Paese possa e debba reagire ad un eventuale blocco delle esportazioni di materie prime o ad azioni ostili che possano mettere in crisi l’approvvigionamento energetico o alimentare. Lo scopo è quello di stimolare un approccio ampio e multilivello alla sicurezza nazionale”.

L’indagine conoscitiva, di cui è prima firmataria Gloria Saccani Jotti e vede le firme dello stesso Minardo e del deputato Pino Bicchielli, approfondirà l’evoluzione delle minacce non convenzionali legate alle dipendenze strategiche estere con l’obiettivo di individuare i programmi di ricerca di prioritario interessa per la Difesa, in un’ottica di autonomia strategica. Secondo il programma dell’indagine verranno ascoltati attori specifici del mondo della ricerca, dell’Università e dell’Industria oltre che ai principali rappresentanti del comparto della Difesa.