Ungheria: Bonelli e Fratoianni, ‘Tajani non dice verità, Salis detenuta e privata di tutto’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Tajani non dice la verità. Per quasi un anno, Ilaria è stata detenuta e privata di tutto: biancheria intima, assorbenti, e per più di sei mesi non ha potuto comunicare con la sua famiglia”. Così Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Al suo arrivo in carcere, a Ilaria non è stato dato neanche il pacco con articoli per l’igiene personale che viene dato a tutti i detenuti. Si è trovata senza carta igienica, sapone e assorbenti. Non ha avuto i mezzi, da lei richiesti, per pulire la cella dove restava per 23 ore su 24 ogni giorno. Le due finestre si aprivano solo di qualche centimetro. È stata in una cella completamente chiusa, compreso lo sportellino ad altezza cintura da cui le passavano il cibo. Solo dopo le denunce pubbliche della famiglia è cambiato qualcosa. Il ministro Tajani non può raccontare bugie dicendo che il governo si è attivato subito al momento dell’arresto. Non gli consentiamo di raccontare bugie”.