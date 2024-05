La Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo ad un intervento di “sport e inclusione sociale – lavori di costruzione di strutture sociali e sportive quartiere Capodimonte in via Pizzella”. Questo, dopo che il Ministero dell’Interno ha provveduto ad erogare il contributo assegnato per la sola progettazione.

L’importo complessivo dell’intervento stimato ammonta a poco meno di 13milioni, occorrenti per realizzare un edificio di proprietà comunale con funzioni sociali e sportive in località in Località Capodimonte.

