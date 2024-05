“L’impatto è stato bellissimo, torni indietro tra i ricordi: davvero una grande emozione”.

Sugli spalti del “Vigorito” per Benevento-Torres due ospiti d’eccezione.

Di quelli che hanno scritto le pagine più belle della storia giallorossa: da una parte Andrea De Falco, dall’altra Emanuele Padella. I due ‘immortali’ hanno scelto di viaggiare insieme per godersi la Strega del loro ex tecnico, Gaetano Auteri. Successo di misura deciso da Talia e certificato da una prestazione da applausi della difesa. E se a confidarlo è Padella, allora c’è da crederci: “Ho visto un reparto molto solido – ha dichiarato l’ex difensore giallorosso a Il Sannio Quotidiano –, dietro si sono comportati molto bene. Capellini ha giocato una partita sontuosa, con tanti interventi decisivi. Una difesa molto organizzata, che è un po’ il marchio di fabbrica di Auteri: hanno trovato i meccanismi giusti per provare a fare qualcosa di importante”.

