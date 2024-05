Oggi arriva Renzi in città: al San Marco interventi del sindaco e di Sandra Mastella

“La sfida del S. Marco? Non ci spaventa”. Carmine Agostinelli dispensa ottimismo, sa bene che stasera “Noi di centro” potrà segnare un bagno di folla, non sarà un problema occupare gli 880 posti a sedere del cinema posto in via Traiano.

Anzi, per la forte attrattività esercitata dal leader della lista “Stati Uniti d’Europa” Matteo Renzi, in aggiunta alla mobilitazione di quelle che trent’anni fa furono definite “truppe mastellate”, la sala deborderà, si andrà ben oltre l’ultimo appuntamento politico svoltosi al San Marco. Evento ricordato, per la verità, più per la multa affibbiata dal sindaco di Benevento a Matteo Salvini, privo di mascherina anti Covid (era il 25 agosto 2020) che per i contenuti politici. L’attuale vice premier, nonostante la mossa ammaliatrice dell’infilarsi la maglietta del Benevento Calcio, sborserà 280 euro pochi mesi dopo.

