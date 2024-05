Ricevuta ieri mattina una delegazione di studenti, docenti e genitori dell’Istituto della Secondaria Superiore ‘Galileo Galilei’ di Benevento alla Rocca dei Rettori nella Sala Consiliare dai Dirigenti della Provincia Nicola Boccalone, delegato al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr), e Angelo Giordano, delegato alle Infrastrutture, ed, in video-conferenza, dal Presidente Nino Lombardi per discutere sul programma di trasferimenti logistici in altre sedi dei tre Istituti Superiori di Benevento che insistono tutti in piazza Risorgimento per dare corso ad un programma di abbattimento, ricostruzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico finanziato dal Pnrr.

