Migranti: Schlein, ‘svelato bluff Albania che costa 733 mln, Meloni li metta su sanità’**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Esternalizzazione? Assolutamente no. L’Europa cerca di farlo da 15 anni e Meloni cerca di venderlo come una novità. Questo governo non è serio perché se lo fosse andrebbe dai suoi amici sovranisti a dire che stare in Europa significa anche condividere le responsabilità, non solo i vantaggi di stare in Europa”. Così Elly Schlein al Tg4.

“Voglio ringraziare i nostri deputati che sono andati a svelare il bluff del piano Albania, un bluff che costa 733milioni. E poi dicono che non ci sono soldi per la sanità… La destra comincia a non spendere soldi dei cittadini per spot elettorali sulla pelle dei migranti e li metta sulla sanità”, incalza la segretaria Pd.