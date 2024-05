Migranti: Ascani (Pd), ‘accordo con Albania è il nulla, soldi sprecati per campagna elettorale’

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Alla Presidente del Consiglio stavolta il gioco di prestigio non è riuscito. In Albania non arriverà nessun migrante. Il Cpr che doveva essere pronto per il 20 maggio non esiste. Non c’è nulla. Nulla hanno trovato i colleghi del Pd a Gjader, l’area destinata alla struttura. Non un edificio, una stanza, un muro dove rinchiudere migliaia di richiedenti asilo, con un’operazione che si sarebbe rivelata discriminatoria oltre che inutile per fermare gli sbarchi”. Lo ha dichiarato Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.

“Nel frattempo però saranno sprecati circa 800 milioni sottratti alla spesa sociale, ai comuni, agli investimenti. Lo spot elettorale che gli italiani avrebbero pagato profumatamente si è tramutato nell’ennesimo fallimento. Costosissimo. Meloni faccia un bagno di realtà e cancelli il disumano e vuoto accordo con l’Albania”, aggiunge Ascani.