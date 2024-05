“Mio figlio è stato letteralmente strappato alla morte dai medici e dal personale sanitario tutto dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti. A loro va la mia riconoscenza per la professionalità che hanno mostrato, per la abnegazione e la prontezza con le quali hanno gestito un caso molto grave come quello del mio bambino”.

A parlare è il papà di Elpidio, il piccolo di 11 mesi – compirà un anno il prossimo mese di giugno – che sabato scorso è stato letteralmente strappato alla morte dal personale che era in servizio presso il Pronto Soccorso del nosocomio.

