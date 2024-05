Giornalisti: Ruotolo (Pd), ‘non si persegue libertà stampa, Piantedosi spieghi’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Reputo sconcertante che tre giornalisti che seguivano una manifestazione a Roma vengano perquisiti, trasportati in questura e trattenuti per due ore soltanto perché facevano il loro lavoro. Non è la prima volta che questo accade. Ci troviamo di fronte a quella che somiglia sempre di più a una prassi. Ma in Italia non si può perseguire la libertà di stampa. Il Ministro Piantedosi ha il dovere di dare una spiegazione all’opinione pubblica e a quei colleghi giornalisti a cui va la mia piena solidarietà e il mio pieno sostegno”. Lo dichiara il responsabile Informazione del Pd, Sandro Ruotolo.