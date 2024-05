Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Meloni ha costruito con il suo viceministro Leo questo redditometro, ci hanno lavorato per mesi e ora lo ritirano per le polemiche. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la campagna elettorale… Ancora tutto e il contrario di tutto, l’ennesima dimostrazione di incapacità”. Così Giuseppe Conte a Diritto e Rovescio su Rete4.