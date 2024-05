“Imposte barriere non fermano impeto di ideali e fatale andare di popoli”: lo ricorda l’epigrafe riportata dal monumento ‘Epitaffio’, situato sulla via Appia. Un monumento di notevole interesse storico, in quanto segnava il punto di confine tra l’ex Regno di Napoli e il territorio beneventano. Ma, è importante anche perché è situato presso il ponte dove fu combattuta la battaglia tra Renato d’Angiò e Alfonso d’Aragona.

L’opera commemorativa attualmente visibile fu riedificata nel XVII secolo, quando Napoli era regnata da Filippo IV, il papa era Urbano VIII Barberini.