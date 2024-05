Campi Flegrei: Schlein, ‘Musumeci non se ne lavi mani, colpita da sue parole’**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Piena solidarietà ai cittadini dell’area dei Campi Flegrei. Sono molto colpita dalle parole di Musumeci: ma che senso ha colpevolizzare i cittadini che vivono nell’area? Questo legittima un esponente del governo a lavarsene le mani e a non rassicurare i cittadini. Noi avevamo proposte un Sisma Bonus per mettere in sicurezza le abitazioni, è stato votato da tutte le forze politiche ma poi Musumeci ha fatto capire che non aveva nessuna intenzione di andare avanti”. Così Elly Schlein al Tg4.