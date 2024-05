Fondamentalmente non temono nulla. Diversamente non si spiegherebbe l’atteggiamento di una banda di ladri che sta martellando il cuore della Valle Caudina e, per la precisione, la zona di Bucciano. Già alcuni giorni addietro avevamo raccontato della folle notte che aveva assistito a cinque episodi predatori, tra tentati e portati effettivamente a segno. Un paio di sere addietro, medesimo scenario. Per la precisione, nella nottata tra lunedì e martedì i malviventi sono entrati in azione nuovamente alle pendici del Taburno razziando quattro abitazioni. Attenzione, però, inutile invocare una ipotetica mancanza di controlli. Sul posto, infatti, proprio perché allertati da segnalazioni di movimenti sospetti, vi erano ben cinque equipaggi delle Forze dell’Ordine. Ma i ladri non si sono persi d’animo, hanno atteso che le volanti andassero via per entrare in azione e, come detto, lo hanno fatto assolutamente con profitto. Alcune telecamere della videosorveglianza li hanno immortalati in numero di tre – quanto meno quelli in azione – più altri che dovrebbero avere fatto da palo o comunque essere restati in attesa all’interno delle automobili.

