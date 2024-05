Un 34enne bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento. L’uomo si aggirava a piedi per le vie del centro cittadino beneventano, quando all’improvviso è entrato all’interno di un salone parrucchiere e, dopo aver salutato le persone presenti, si è avvicinato ad una giovane donna che stava lavorando all’interno del negozio e, dopo averla afferrata per un braccio, allungava una mano sul seno della giovane, palpeggiandola e continuando a trattenerla con la forza.

