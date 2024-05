Cambio il sito per la somministrazione dei vaccini in ambiente protetto per bambini bisognosi di tutele particolari e di un luogo diverso da quello ordinario ambulatorio vaccinale per l’Asl Benevento non più il nosocomio ‘San Pio’ ma l’ospedale Fatebenefratelli.

Scelta imposta da una richiesta in tal senso da parte dell’ospedale pubblico per carenza numerica di medici pediatri. Da qui atto delibera Asl e convenzione con il Fatebenefratelli.

