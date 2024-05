Una visita medica sollecita ma non effettuata, per un 30enne del napoletano: il motivo scatenante del mattino di forte tensione nel carcere di Benevento, domenica scorsa, nel racconto dei nove detenuti riarrestati, interrogati ieri mattina dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento per l’udienza convalida.

Sono accusati di resistenza, lesioni, danneggiamento, procurato allarme, oltraggio a pubblico ufficiale.

