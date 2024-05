Primo sviluppo investigativo per le “tensioni in carcere” di domenica mattina, i convulsi fatti sintetizzabili, stando a quanto emerso, in danneggiamenti di arredi e di una vetrata e nel ferimento con schegge vetro di due agenti. Riarrestati dalla polizia penitenziaria delegata alle indagini con il coordinamento della Procura di Benevento, nove internati di età compresa tra i 22 e i 40 anni, detenuti originari in parte del beneventano e del napoletano

