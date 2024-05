Migranti: Pd, ‘Meloni abbandoni progetto Albania, 800mln per legge Schlein’**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “È evidente che siamo davanti a un ridicolo tentativo di pagarsi uno spot elettorale per le europee. Il solito modus operandi di un Governo che prova a nascondere con la propaganda i suoi fallimenti. Meloni abbandoni subito questo progetto e destini gli 800 milioni per potenziare il sistema sanitario nazionale come chiede la legge Schlein”. Così Enzo Amendola, Simona Bonafè, Matteo Mauri, Matteo Orfini, i quattro deputati del Pd che si sono recati oggi in Albania nelle aree che dovranno ospitare i centri per i migranti, secondo l’accordo del governo Meloni col governo albanese di Rama.