Medici pronto soccorso, ‘priorità sono attese ricovero e carenza personale’

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – “Noi crediamo che debbano esserci delle priorità assolute quando si affronta il tema dell’emergenza-urgenza: dobbiamo abbandonare un certo tipo di racconto che fa delle aggressioni agli operatori e degli accessi impropri al pronto soccorso come le cose più difficili, mentre sono le più semplici di cui parlare. Invece dobbiamo parlare del boarding, le attese dei pazienti in pronto soccorso per un letto in reparto, e della carenza di personale. Queste sono oggi le priorità”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente nazionale Simeu, la Società italiana medicina d’emergenza-urgenza, al termine della presentazione dell’indagine conoscitiva della Commissione Affari sociali sul sistema di emergenza-urgenza e pronto soccorso.