Soddisfatto sì, ma non completamente. Gaetano Auteri si tiene stretto la pesantissima vittoria conquistata dal suo Benevento nel primo round contro la Torres, ma non può fare a meno di muovere qualche appunto nei confronti dei suoi uomini, per alcune situazioni che, se sfruttate meglio, avrebbero consentito alla Strega di raccogliere un risultato ancora più ampio che le avrebbe consentito di vivere la trasferta di Sassari con meno ansie.

