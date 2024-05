Attuata l’ordinanza dirigenziale che ha disposto la chiusura al traffico veicolare di via Hirsch-Ponte sul torrente San Nicola nel tratto compreso tra via dei Dauni e Rotonda delle Scienze da ieri e fino alle ore 10:00 del 7 settembre. Pesanti e inevitabili ripercussioni per il traffico ma cogente necessità intervenire con lavori che potenzieranno fattori resilienza strutturale del “Morandi” di Benevento (infrastruttura ideata dallo stesso professionista tecnico autore del ponte sul Polcevera crollato nell’ormai non vicino 2018, ma caratterizzato dalla presenza di elementi ad alto rischio quali gli stralli sull’impalcato).

