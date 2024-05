Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava una variazione di bilancio per l’intervento a Piazza Duomo. Dopo l’affidamento per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, il dibattito in città si è ravvivato, ha ricordato Luigi Perifano, ritenendo sia giusto intervenire in quell’area nodale ma, ha puntualizzato il portavoce di Alternativa per Benevento, in caso di project financing la progettazione deve essere a carico del privato e non del Comune come accaduto nel caso di Piazza Duomo.

