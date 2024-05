“Quelle armi le ho trovate casualmente in un terreno. Erano abbandonate lì. Io quindi le ho raccolte e le ho portate nella mia abitazione”.

È questa la spiegazione che è stata fornita da un quarantenne di Pannarano che era stato tratto in arresto nella mattinata di Venerdì della scorsa settimana. l’uomo è comparso nella mattinata di ieri al cospetto del Giudice per la udienza preliminare ove questi si è presentato dietro l’accusa di avere custodito armi presso la propria casa.

I militari sono entrati in azione all’interno di un’abitazione sita in Pannarano.

