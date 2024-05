Infrastrutture: Consiglio Difesa, protezione con collaborazione internazionale

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa “ha affrontato infine il tema della governance e architettura di sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali. Emerge la necessità di contrastare, in modo sistemico, ogni tipologia di minaccia, anche ibrida, che si riferisce, più in generale, alla tutela della sicurezza nazionale. È necessario disporre di un sistema di infrastrutture critiche resiliente, capace di garantire la fornitura dei servizi essenziali”. Lo sottolinea il comunicato diffuso al termine della riunione, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il Consiglio -si legge ancora nella nota- ha valutato che le implicazioni transfrontaliere e l’interdipendenza sviluppata tra Paesi europei, che sono divenute molto importanti in settori essenziali critici quali i trasporti, l’energia, le infrastrutture digitali, rendono necessaria una più ampia collaborazione tra i Paesi, come previsto dalle nuove direttive dell’Unione europea in materia”.