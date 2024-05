Molte luci ma anche qualche ombra emerse ieri nella conferenza stampa con la direttrice generale del ‘San Pio’ Maria Morgante, affiancata dal primario di ‘Urologia’ Luigi Salzano e dal primario di ‘Chirurgia Oncologica’, Mario Annecchiarico.

“Per la chirurgia robotica mininvasiva 400 interventi in tre anni presso il nosocomio “San Pio” e potenzieremo ulteriormente le attività fungendo presto a quota cinquecento. Continueremo a investire per attrezzatura d’avanguardia e per incremento dei posti letto e per potenziare strutturalmente diversi reparti tra cui Pneumologia e lo stesso Pronto Soccorso. Ridurre la mobilità passiva dei pazienti e divenire sempre più attrattivi”, quanto affermato dalla Dg Maria Morgante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia