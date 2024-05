Campo da golf: la pallina non va in buca. Almeno per ora. Si riparte daccapo, dalla definizione di un nuovo (con le integrazioni richieste dalla Provincia) schema di accordo di programma da parte del consiglio comunale, quindi la sottoscrizione bis Comune-privato, infine la ratifica definitiva della quale è competente il parlamentino di palazzo Mosti. Che già ieri avrebbe dovuto provvedere, ma con una maggioranza che è andata a sbattere contro un errore che ha del clamoroso: l’accordo di programma firmato dal sindaco Mastella con la Antum Immobiliare, società promotrice dell’intervento a contrada Coluonni, differisce da quanto deliberato dal consiglio che, appunto, lo autorizzava. Omissivo ed oggetto di modifiche, perché non riporta due emendamenti ma, quel che sarebbe molto più grave se corrispondessero a realtà le parole della consigliera Giovanna Megna, l’accordo di programma sarebbe stato modificato in alcune sue parti. “Guarda caso, tutte in favore del privato proponente”.

