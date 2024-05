Calvé, chef Fusca: “Salse ingrediente protagonista della ricetta”

Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Ringrazio Calvé per aver pensato a me per questo evento. E’ sempre un grande onore essere chiamato da un brand di tale portata e, in un’occasione come questa, ho voluto valorizzare il più possibile il brand, trattando le salse in modo duttile, non solo come un valore aggiunto ma come protagoniste della ricetta, valorizzando così o piatti nel miglior modo possibile”. Sono le parole dello chef e creator Federico Fusca a margine dell’evento di lancio della nuova campagna

‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ di Calvé che, in occasione degli Uefa euro 2024 TM e in qualità di Official BBQ Partner della manifestazione, incoraggia la creazione di questi legami grazie all’amore condiviso che le persone hanno per il cibo, attraverso la celebrazione dell’arrivo dell’evento calcistico dell’anno, riunendo tutti gli appassionati (e non), in conviviale e festoso barbecue, centro della nuova campagna.

Chef Fusca, ha acceso di gusto l’evento, deliziando gli ospiti in un fiammante show cooking: “Ad esempio, nella ricetta preparata durante lo show cooking, ho utilizzato il pane tostato con la maionese già in cottura o, ancora, all’interno dell’impasto della carne ho inserito la maionese per insaporire l’ingrediente e valorizzare ulteriormente il piatto”.