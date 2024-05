Una Panda ha preso fuoco nei pressi di un sito bancomat in via Vetrone. Un guasto tecnico alla base dell’accaduto, perdita olio per il motore del veicolo, prima uscita fumo e poi fiamme. Rogo tempestivamente spento dai Vigili del Fuoco.

