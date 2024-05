Agroalimentare: torna ‘Forni & fornai•e’, tra città e montagna l’evento su grano e pane

Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sabato 1° e domenica 2 giugno torna la manifestazione ‘Forni & fornai•e’, organizzata dalla Comunità del Grano dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze, che da anni porta avanti un progetto di recupero e valorizzazione dei grani tramandati e, parallelamente, di riattivazione in zone di montagna di una socialità tenuta insieme proprio dalla coltivazione del cereale per antonomasia. L’evento, che per la prima volta porterà una parte di programma anche nella città di Bologna, celebra la vitalità di un’agricoltura che cura terra e relazioni, la biodiversità dei grani tramandati e le molteplici chiavi di lettura della realtà che il pane offre, ma, soprattutto, rappresenta un’occasione irripetibile di incontro e scambio per coloro che quotidianamente contribuiscono con passione e dedizione ad alimentare le filiere del grano.

Oggi il lungo lavoro di ricerca condotto da oltre 40 anni in campo e in laboratorio dalle comunità di ricercatori, agricoltori e panificatori affronta sfide senza precedenti, venendo progressivamente screditato per ragioni di opportunismo e di mercato. A partire da una partecipatissima veglia (l’ormai consolidato formato di riunione aperta della Comunità), che il 18 gennaio scorso ha coinvolto persone, gruppi e associazioni da tutta Italia con il loro bagaglio di risorse, energie, idee e competenze, è stato definito lo spirito della prossima edizione di ‘Forni & fornai•e’: fare chiarezza, unire le forze ed espandere energia.

Da questo desiderio nasce un festival improntato sulla resilienza delle comunità. Il ricco programma è espressione delle tante realtà che l’hanno immaginato e costruito, con una formula ibrida che parla a un pubblico misto di operatori del settore e utenti finali, raccogliendo le voci virtuose di fornai, agricoltori, mugnai, artigiani e ricercatori di tutta Italia che lavorano da anni per mettere al centro della produzione agricola le comunità e i loro bisogni.

A testimoniare la crescente sensibilità di donne e uomini verso la riscoperta di prodotti sani per le persone e per la Terra è la grande partecipazione registrata dal crowdfunding lanciato a inizio aprile dalla Comunità Grano Alto per supportare l’organizzazione dell’evento. Il coinvolgimento è stato tale da permettere in soli 20 giorni il raggiungimento dell’obiettivo minimo della campagna di raccolta fondi, offrendo a chi decide di aderire la possibilità di ottenere la registrazione all’evento con uno sconto sul contributo di partecipazione richiesto.

L’edizione 2024 di ‘Forni & fornai•e’ si presenta ai nastri di partenza con un’importante novità: la manifestazione si svilupperà tra città e montagna per regalare un’esperienza unica e immersiva dedicata alla conoscenza del mondo del pane e del grano attraverso un percorso nelle due giornate che tocca testa, gola e cuore per portare infine i piedi nei campi.

Sarà un evento rivolto e accessibile a tutti, dagli addetti ai lavori – che avranno l’opportunità di interfacciarsi e fare networking con personalità del settore – ai consumatori finali – che potranno beneficiare di un approccio diretto al mondo del grano, con la possibilità di ascoltare, fare domande e assaggiare, per un’esperienza davvero completa.