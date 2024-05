Ia, Gay (Zes spa): “Mondo startup in grandissimo fermento in uso algoritmi”

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il mondo delle startup ha un grandissimo fermento nell’utilizzo degli algoritmi dell’Ia. E’ importante l’IA sviluppata dalle startup stesse, che vedono il mondo come lo conosciamo con occhi diversi, mettendo a frutto la loro competenza e la loro visione. E ci sono anche le aziende più tradizionali, che soprattutto nel nostro Paese devono recuperare produttività per continuare a mantenere il proprio ruolo. Questi mondi lavorano insieme per portare innovazione nelle aziende più tradizionali. Ci sono segnali positivi in questo crescono anche le pmi”. Così Marco Gay, presidente esecutivo Zest spa, intervenendo in video collegamento al Festival del lavoro.