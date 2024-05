Saranno realizzati nel cimitero di Benevento loculi per un massimo di 240: ai privati saranno assegnati in concessione un totale di 168 loculi (3.500 euro il costo), mentre 72 li rivenderà il Comune. L’importo delle tariffe di vendita dei loculi varia in base alla collocazione degli stessi in senso verticale: per quelli delle prime tre file il costo è di 3.500 euro, per i 24 loculi della quarta, in coabitazione per metà con quelli dell’ente, il costo cala a 3.000 euro. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla costruzione di uno o più blocchi (massimo quattro) in funzione del numero delle richieste pervenute.

