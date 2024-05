Calcio: Scalvini, ‘finale Coppa Italia esperienza da cui imparare’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La finale di ieri in Coppa Italia con la Juventus per me è stata la prima, é comunque un’esperienza da cui imparare in vista di della finale di Europa League di mercoledì prossimo con il Bayer”. Queste le parole di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, nel media day Uefa all’Acqua Acetosa a Roma in vista della finale di Europa League. “É normale che ci sia un po’ di rabbia, c’era la consapevolezza di fare qualcosa in più nonostante l’impegno non sia mancato, ma fa sempre male perdere una finale. Ora dobbiamo pensare al campionato perché la qualificazione per la Champions non è ancora chiusa, servono tre punti che vogliamo fare con il Lecce e ci può dare una spinta in più, e poi abbiamo un’altra finale da giocare”, ha concluso Scalvini.