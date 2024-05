Da Palazzo Mosti sollecitazione a manifestazione di interesse per individuare operatori economici cui affidare il servizio integrato di noleggio di monopattini e bici elettriche con il sistema free floating sul territorio comunale. L’ultimo atto di affidamento del servizio in favore di società meneghina è stato revocato per il mancato avvio da parte dell’esecutore ma l’amministrazione ha intenzione di attivare i servizi di noleggio dei monopattini e bici elettriche, ed a tal uopo il Servizio Trasporti e Mobilità del III Settore Ambiente ha redatto apposita relazione tecnica di progettazione del servizio, per procedere al nuovo affidamento del servizio in argomento per una durata di anni due senza oneri a carico dell’Amministrazione.

