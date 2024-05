Albanese, ‘Orgogliosi di ospitare convegno così importante’

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “L’Amministrazione comunale dà il benvenuto ai partecipanti di un consesso così importante, che proporrà un confronto e una riflessione su temi rilevanti come la legalità e la sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto Benedetta Albanese, assessore al Lavoro del Comune di Firenze, salutando i convegnisti radunati alla Fortezza da Basso per la 15esima edizione del Festival del Lavoro, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

“Firenze è orgogliosa di accogliere questo evento – ha aggiunto l’assessore -perchè questa la città dove è continua la sintesi tra innovazione e tradizione. Per guardare al futuro servono anche l’etica e la memoria”.