Ucraina: Mosca, distrutti 10 missili Atacms lanciati in direzione della Crimea

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) – Le forze aeree russe hanno distrutto 10 missili a lungo raggio, noti come Atacms, lanciati dall’esercito ucraino durante la notte verso la Crimea. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa a Mosca.

Il ministero non ha precisato se ci sono stati danni, mentre il governatore del porto di Sebastopoli ha parlato di detriti caduti in una zona residenziale. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito, ha annunciato su Telegram il governatore Mikhail Razvozhayev.