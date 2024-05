Riforme: Scarpinato, ‘premierato è omicidio preterintenzionale Costituzione antifascista’

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Questa non è una riforma, ma un rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo che scardina i meccanismi della divisione e del bilanciamento dei poteri dello Stato”. Lo ha detto il senatore del M5S, Roberto Scarpinato, parlando in Aula al Senato, nel corso della discussione generale sul premierato. “Alcuni senatori hanno anche lanciato un appello al senso di responsabilità della maggioranza per addivenire a soluzioni meno traumatiche e divisive, un appello che è destinato a cadere nel vuoto -aggiunge- perché non ci troviamo dinanzi a un omicidio preterintenzionale della Costituzione antifascista del 1948, dovuto a imperizia e inadeguatezza degli ingegneri di questa riforma, ma ci troviamo dinanzi a un omicidio premeditato e a lungo pianificato”.