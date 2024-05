Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il blitz della maggioranza in commissione finanze Senato, con l’aggiunta di un senatore per evitare di finire sotto sul superbonus, è una forzatura da disperati allo sbando, che cercano di superare le proprie divisioni truccando le carte in corso d’opera. Senza scrupoli e senza vergogna!”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile Economico del Pd.