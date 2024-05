Superbonus: Boccia (Pd), ‘sosteniamo proposte emendative contro retroattività’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Noi sosterremo tutte le proposte emandative che eliminano la retroattività perché combattiamo contro questo principio. L’impianto che ha presentato il ministro Giorgetti colpirà decine di migliaia di imprese. Era importante sottolinearlo anche in un contesto come questo, qui a Confcommercio, che è fatto da imprenditori che ogni giorno si occupano di problemi reali e ai quali non dobbiamo complicare la vita con norme che poi hanno un effetto retroattivo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, a margine dell’incontro con Confcommercio a Roma.

“Noi non cerchiamo un’asse con una forza politica, cerchiamo un’asse con tutte le forze politiche sui principi. Penso – ha sottolineato – che non si debbano fare sconti sui principi. Mi auguro che dentro la maggioranza non ci sia il solito gioco sulla pelle del Paese, nel senso che c’è una lotta che è sotto gli occhi di tutti, nata sullo scambio Premierato-Autonomia che ha portato le forze politiche a controllarsi a vicenda. Noi denunciamo gli scambi tra le forze politiche e in questo momento mi pare di poter dire che Forza Italia contesta le proposte di Giorgetti che contestiamo anche noi”.