Mutui: Silvestri, ‘tassare extraprofitti bancari, oggi presidio al Mef’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Questo pomeriggio ci ritroveremo alle 17 per un presidio davanti al ministero dell’Economia. Saremo insieme ai rappresentanti della società civile e ai cittadini per chiedere di tassare gli extraprofitti bancari e aiutare chi non riesce a pagare le rate dei mutui aumentate di oltre il 70%”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Quella sulla casa – prosegue – è una vera e propria emergenza economica e sociale che rischia di far perdere il proprio immobile a un milione di persone. Questa battaglia è cominciata più di un anno fa. Allora gli aumenti delle rate erano al 40%, ora sono al 70% a causa dell’inerzia e della complicità del governo Meloni. Non possiamo accettare che, grazie a questo aumenti, le principali banche italiane abbiano fatto 28 miliardi di utili in un anno mentre milioni di cittadini sono in enorme difficoltà. È ora di tassare questi extraprofitti per ridistribuirli a chi non ce la fa. È ora di approvare la pdl del Movimento 5 Stelle a mia prima firma e di dire basta a un governo forte con i deboli e debole con i forti”.