Europee: manifesto Fdi per ‘Europa dei popoli’, ‘Ue sia gigante politico’ (2)

(Adnkronos) – A seguire vengono illustrati i 15 punti del programma. Nel primo, dedicato a “L’Europa del lavoro”, si chiede di “investire sulle imprese e sulla formazione per creare occupazione”, mentre il secondo punto è incentrato sulla difesa degli agricoltori “custodi dell’ambiente”: “il Green Deal – si legge – ha preso di mira il settore agricolo, negando il suo ruolo fondamentale nella conservazione e protezione del territorio, nel garantire prodotti di qualità e nella valorizzazione delle aree rurali”. E per questo Fdi chiede, tra le altre cose, la revisione della Pac, la politica agricola comune. “Difendere la natura senza eco-follie” è il terzo obiettivo del programma: “Case green, auto elettriche e industria. Fermare la deriva ideologica della sinistra”.

I successivi punti sono dedicati ai seguenti temi: sanità (Fdi chiede di aumentare gli investimenti); natalità (“promuovere una cultura baby friendly”); superamento dell’austerità, migliorando il Patto di Stabilità e Crescita “nell’ottica di una maggiore flessibilità”; lotta alla concorrenza sleale con “dazi di civiltà” nei confronti degli Stati “che non rispettano i nostri standard qualitativi e le buone pratiche ambientali”; protezione dei confini Ue dall’immigrazione illegale; impegno “per una pace giusta in Ucraina e per il perseguimento del principio ‘due popoli, due Stati’ in Medio Oriente” ma anche per la costruzione di “una politica industriale comune nel settore della difesa”; diversificazione e differenziazione delle fonti energetiche “per un’Italia hub energetico d’Europa”.

E ancora: rafforzamento di un’industria europea “libera, tecnologicamente avanzata, autonoma e competitiva”; investimenti “per una nuova strategia dell’economia del mare” a partire dalla difesa delle imprese balneari italiane “garantendo la corretta applicazione della direttiva Bolkestein”; contrasto alla violenza di genere; creazione di una cabina di regia europea “per governare i cambiamenti politici e sociali determinati dall’avvento dell’Intelligenza artificiale”; collaborazione tra Stati membri nella lotta alla criminalità organizzata, esportando “il modello italiano”.