Calcio: Mattarella, ‘auguri ad arbitri, parafulmini come me’**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Vorrei fare gli auguri anche agli arbitri, che sono spesso un parafulmine, per assonanza del loro compito con il mio e quindi sento una certa solidarietà”. Così ha scherzato il Presidente Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre di Atalanta e Juventus in vista della finale di Coppa Italia domani allo stadio Olimpico.

Il Capo dello Stato ha poi rivolto “gli auguri poi all’Atalanta per la finale di Europa League. Voglio fare gli auguri al commissario tecnico Spalletti, tutti seguiamo il suo lavoro con grande coinvolgimento”.