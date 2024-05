Arpaia, ancora auto vandalizzate nel parcheggio del cimitero

Vandali superstar in quel di Arpaia. Perseveranti quanti nocivi.

L’ultima amara sorpresa, della lunga serie, appena qualche pomeriggio addietro allorquando un viaggiatore di ritorno da una trasferta a Napoli ha trovato la sua vettura brutalmente vandalizzata. Come da foto testimonianza divulgata sui social, in particolare, i delinquenti di turno – lungi dal fregarsene di agire in pieno giorno – hanno sradicato il paraurti anteriore e sfondato un lunotto laterale verosimilmente per asportare interni.

