Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere minorile di Airola. Per questo motivo, la madre di un detenuto è stata fermata e denunciata a piede libero nella giornata di Sabato dalla Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale per Minorenni di Airola.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia