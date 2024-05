La mano di Felice Evacuo ha disegnato una sfida inedita per il Benevento che al primo turno della fase nazionale dovrà vedersela con la Triestina (fischio d’inizio alle 21, diretta Rai Sport). Sarà Trieste, dunque, la prima tappa di un percorso che si spera possa durare il più a lungo possibile. Questa almeno è l’ambizione che culla la Strega: «Ai play off ci arriviamo bene» garantisce Gaetano Auteri qualche ora dopo aver conosciuto il nome dell’avversaria che bagnerà l’esordio della sua squadra nell’appendice che mette in palio l’ultima promozione in Serie B.

