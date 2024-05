Operaio sannita morto dopo una caduta da una pala eolica, sequestrato il parco

Dopo la tragedia dell’incidente sul lavoro, che ha provocato la morte del 33enne Giovanni Carpinelli, originario di San Marco dei Cavoti, è stato sequestrato l’impianto eolico di Salemi, nel trapanese, dove l’uomo ha perso la vita. Sequestro motivato dalla necessità di condurre gli approfondimenti di rito rispetto i diversi profili concernenti il luttuoso evento, che ha visto cadere per 30 metri circa l’uomo dall’alto verso il basso nell’infrastruttura ubicata in zona contrada San Nicola. La stessa salma del 33enne ora si trova presso la morgue dell’ospedale di Castelvetrano e sarà sottoposta ad esame autoptico. Il 33enne, addetto dell’Ivpc Service Srl, presso la sede di San Marco dei Cavoti, era impegnato per la stessa azienda nel quadro di un intervento subappaltato relativo alle attività di potenziamento del parco eolico di Salemi, progetto della Erg Wind Energy, proprietaria dell’impianto di Salemi-Castelvetrano, approvato dal Ministero Transizione Ecologica.

