“Basta passerelle e prese in giro per il completamento dei lavori di adeguamento agli standard di sicurezza della tratta ferroviaria Eav Benevento-Cancello, via Valle Caudina. Pendolari, lavoratori e studenti che quotidianamente dovrebbero muoversi tra il capoluogo sannita ovvero i comuni della Valle Caudina e Napoli da tre anni subiscono promesse che vengono puntualmente disattese sulla riapertura della tratta ferroviaria. È giunto il momento che i vertici dell’Eav, società regionale, e la stessa Regione Campania dicano un briciolo di verità sul riavvio della circolazione dei treni, diversamente saremo costretti a chiedere l’intervento del Governo perché non è possibile che Benevento e tanti comuni della Valle Caudina (la rete attraversa quattro province) siano tagliati fuori dal collegamento su ferro con Napoli”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile nazionale della Coesione Territoriale e delle Zes della Lega Salvini Premier.

